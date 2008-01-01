Новости Общество | 16 марта 2020 | 13:01

Согласно решению Кабинета министров об объявлении чрезвычайной ситуации и на основании распоряжения Даугавпилсской городской думы о чрезвычайной ситуации, вызванной распространением вируса COVID-19, с 13 марта по 14 апреля 2020 года Центр белорусской культуры закрыт для посещения.

С 13 марта по 14 апреля отменяются все ранее запланированные публичные мероприятия, а также репетиции творческих коллективов.

Однако деятельность Центра белорусской культуры не останавливается. Сотрудники продолжат методическую, литературную, организационную и хозяйственную работу. Они будут доступны по телефону, посредством электронной связи.

Просим участников наших творческих коллективов и зрителей не поддаваться панике, соблюдать все меры предосторожности. Следите за информацией на домашней страничке ЦБК – www.bkc.daugavpils.lv.

Благодарим за понимание.

С уважением,

руководитель Центра белорусской культуры

Жанна Романовская

