Из-за коронавируса Россия закрывает границу с Беларусью

Новости В мире | 16 марта 2020 | 12:40

Пресс-фото Пресс-фото

Российские власти решили закрыть границу с Беларусью, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19, заявил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин. При этом с Латвией Россия пока не закрывает границу.

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — передает слова Мишустина государственное агентство ТАСС.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, с 17 марта, перемещение пассажиров через границы Латвии практически прекращается. Об этом по итогам заседания Совета по кризисному управлению заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Исключение будет делаться только для постоянных жителей Латвии. Вводится также запрет на любые организованные публичные мероприятия.

По словам премьера, прекращаются все пассажирские перевозки через границу, включая и воздушное сообщение. Глава правительства признал, что Латвия не будет препятствовать выезду за пределы страны на личном транспорте, однако отметил, что «не факт, что пропустят на другой стороне».

По словам министра сообщения Талиса Линкайтса, «все пассажирское движение остановится. Перевозчики проинформированы о принятии решения и проведут мероприятия, чтобы до полуночи понедельника прекратить все перевозки». Линкайтс подчеркнул, что пока речь не идет о грузовых перевозках.

Находящихся за границей латвийцев премьер Кариньш призвал оценить возможность вернуться.

LSM