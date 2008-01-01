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Новости Латвия | 16 марта 2020 | 12:37
В Латвии Covid-19 констатирован у 34 человек
Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Латвии достигло 34, сообщила в понедельник 16 марта журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Глава Минздрава призвала всех путешественников, возвращающихся в Латвию через рижский аэропорт, воспользоваться возможностью провериться на Covid-19 прямо в аэропорту. Накануне Винькеле в интервью LTV пояснила: результаты анализов будут известны позднее, поэтому следует оставить медикам свои контактные данные.
Сдать анализы могут лица с симптомами недомогания, медпункты работают в терминалах Е и С.
Как сообщает пресс-служба парламента, в понедельник депутаты Сейма поддержали введение новых мер для борьбы с распространением коронавируса в стране - от закрытия границ для пассажирских рейсов любого транспорта до запрета мероприятий. В частности, уточнено правило работы детсадов: теперь в них будут действовать только дежурные группы, а родителям рекомендовано по возможности не водить детей в садики.
Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта, а также незамедлительно запретив все организованные публичные мероприятия.
КОНТАКТ
Служба неотложной медицинской помощи просит латвийцев использовать телефон 113 только в действительно экстренных случаях. Со всеми не-экстренными вопросами относительно коронавируса Covid-19 можно звонить в Центр профилактики и контроля заболеваний по номеру 67387661 по рабочим дням с 8:30 до 17:00.
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