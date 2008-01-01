В Латвии Covid-19 констатирован у 34 человек

Новости Латвия | 16 марта 2020 | 12:37

Пресс-фото Пресс-фото

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Латвии достигло 34, сообщила в понедельник 16 марта журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Глава Минздрава призвала всех путешественников, возвращающихся в Латвию через рижский аэропорт, воспользоваться возможностью провериться на Covid-19 прямо в аэропорту. Накануне Винькеле в интервью LTV пояснила: результаты анализов будут известны позднее, поэтому следует оставить медикам свои контактные данные.

Сдать анализы могут лица с симптомами недомогания, медпункты работают в терминалах Е и С.

Как сообщает пресс-служба парламента, в понедельник депутаты Сейма поддержали введение новых мер для борьбы с распространением коронавируса в стране - от закрытия границ для пассажирских рейсов любого транспорта до запрета мероприятий. В частности, уточнено правило работы детсадов: теперь в них будут действовать только дежурные группы, а родителям рекомендовано по возможности не водить детей в садики.

Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта, а также незамедлительно запретив все организованные публичные мероприятия.

КОНТАКТ

Служба неотложной медицинской помощи просит латвийцев использовать телефон 113 только в действительно экстренных случаях. Со всеми не-экстренными вопросами относительно коронавируса Covid-19 можно звонить в Центр профилактики и контроля заболеваний по номеру 67387661 по рабочим дням с 8:30 до 17:00.

LSM