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Новости В мире | 15 марта 2020 | 17:23
Поправки Терешковой: Путин подписал закон о поправках в Конституцию, обнуляющий его президентские сроки
Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон о поправках в Конституцию, который позволит ему снова участвовать в выборах главы государства. Следующая стадия утверждения поправок – одобрение Конституционного суда.
На прошлой неделе законопроект успели одобрить Госдума и Совет Федерации, а также региональные законодательные собрания. Теперь поправки направлены в Конституционный суд, который должен решить, не противоречат ли они действующей редакции основного закона страны.
Затем, согласно предложенной Путиным процедуре, все предложенные поправки будут вынесены на общероссийское голосование единым пакетом – россияне смогут проголосовать за все поправки разом, или против.
Как сообщается на сайте Кремля, поправки к Конституции вступят в силу, если по результатам общероссийского голосования изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.
Голосование запланировано на 22 апреля.
Поправка Терешковой
При рассмотрении законопроекта во втором чтении в Госдуме депутат Валентина Терешкова предложила дополнить документ положением, согласно которому сроки действующего президента обнуляются, и он получает право вновь баллотироваться, причем дважды.
Без этой поправки Путин не смог бы выдвигаться в президенты в 2024 году.
Путин, в свою очередь, заявил, что согласен с этой поправкой при условии, что ее одобрит Конституционный суд.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял согласие Путина сложной обстановкой в мире.
“В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти. По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился президент Путин”, – говорил Песков.
Среди других поправок – исключение слова “подряд” в отношении двух президентских сроков. Поправки также предусматривают, что бывший президент сможет получить пожизненный статус сенатора.
В Конституции благодаря поправке, внесенной Путиным, появится упоминание бога, а также слова о том, что Россия “чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды”.
Поправки также вводят запрет на действия по отчуждению части территории России и призывы к ним. Браком признается союз мужчины и женщины.
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