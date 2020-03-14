Латвия частично закрывает границы, переносит экзамены, людей просят не собираться более 50 человек

Новости Латвия | 15 марта 2020 | 17:16

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14 марта на совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению решено было, что с 17 марта до 14 апреля на время чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19, приостанавливаются все пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом. Об этом заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Министр сообщения Талия Линкайтс добавил, что пассажирские перевозки прекращаются с 0.00 17 марта, о чем информированы все перевозчики.

Латвийцам, оставшимся за границей, нужно самим рассмотреть возможности вернуться в Латвию, сказал он.

Как сообщалось, и другие европейские государства закрыли свои границы для иностранцев или планируют это сделать. Например, так поступили Литва и Польша.

Кабинет министров постановил перенести на май предстоящие на будущей неделе централизованные экзамены.

На сайте Министерства образования и науки говорится, что централизованные экзамены по английскому языку состоятся 12 и 14 мая. 13 мая состоится экзамен по немецкому языку, 15 мая – по французскому языку, 14 и 15 мая – по русскому языку.

После длившегося несколько часов заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что решено немного усилить введенные в Латвии меры по общественной безопасности.

После окончания школьных каникул учеба в школах и вузах Латвии до 14 апреля будет вестись удаленно.

На совместном заседании правительства и Совета по кризисному управлению было принято решение обязать родителей, желающих во время чрезвычайного положения водить детей в детские сады, еженедельно предоставлять учебным заведениям подтверждение того, того, что они не были за рубежом и не общались с людьми, которые могли быть заражены COVID-19.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что детские сады в отличие от других образовательных учреждений продолжат работу. Это необходимо, потому что для государства сейчас важно, чтобы работники оперативных служб, у которых также есть маленькие дети, могли продолжать работу, отправляя детей в детские сады.

Также было принято решение прекратить любые формы очного обучения, тренировки, соревнования и репетиции.

Принято решение в период чрезвычайного положения всем спортивным, развлекательным, культурным и другим учреждениям заканчивать работу до 23 часов.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания заявил, что в дальнейшем отменены и запрещены все публичные мероприятия, независимо от количества посетителей, в том числе в ночных клубах и на дискотеках, а также собрания, шествия, пикеты и религиозные собрания.

Правительство постановило ограничить до 50 человек неорганизованные собрания людей в местах проведения культурных, развлекательных, спортивных и религиозных мероприятий.

Ранее правительство запретило публичные мероприятия, на которых собирается более 200 человек.

Ранее министр внутренних дел Сандис Гиргенс сегодня предложит правительству рассмотреть возможность ограничения числа людей в супермаркетах, а также ограничения времени работы развлекательных заведений до 23 часов вечера, потому что именно в этих местах традиционно собирается большое количество людей, сообщила советник министра Беата Йоните.

По ее словам, дискуссия об ограничении числа клиентов в супермаркетах может коснуться и рынков, в том числе Рижского центрального рынка.

Гиргенс также поддерживает предложение закрыть латвийские границы для иностранцев, отменить международные пассажирские перевозки через места пересечения границы в аэропортах и портах, а также международные пассажирские перевозки автобусами и железнодорожным транспортом.

В то же время министр подчеркивает, что нужно предусмотреть для латвийцев и постоянных жителей страны возможность вернуться в Латвию, предписав им 14-дневный карантин, если они возвращаются из затронутых COVID-19 стран.

В дополнение к этому министр предложит на время чрезвычайной ситуации приостановить выдачу виз.

Mixnews.lv