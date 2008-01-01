На следующих выходных ожидается новая волна похолодания

Новости Латвия | 15 марта 2020 | 16:31

Пресс-фото Пресс-фото

В ближайшие дни в Латвии периодически будет идти дождь и мокрый снег, а также дуть порывистый ветер. В свою очередь на следующих выходных антициклон принесет в Латвию сухой и холодный воздух, прогнозируют синоптики.

В ночь на понедельник, 16 марта, на большей части территории страны ожидается небольшой мороз, а также выпадение мокрого снега и дождь. В ночь на вторник облака рассеются, ветер поутихнет, а температура воздуха понизится до 0..-8 градусов.

В середине недели температура воздуха поднимется до +5..+10 градусов, в это время ожидается наибольшее количество осадков. На следующих выходных будет преимущественно солнечная погода, местами ожидаются кратковременные снегопады, а температура воздуха ночью местами понизится до -10 градусов.

В последнюю неделю марта будет солнечно, а дни будут становиться все теплее. В конце месяца температура может подняться до +15 градусов.

Delfi