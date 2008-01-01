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Новости Латвия | 14 марта 2020 | 14:57
МИД предупреждает о закрытии границ внутри Евросоюза
Министерство иностранных дел (МИД) предупреждает жителей Латвии о затруднениях в передвижении внутри Европейского союза, поскольку ряд стран закрывает национальные границы и вводит запрет на въезд иностранцев. Ситуация постоянно меняется, что уже известно о закрытии границ Польши, Чехии, Словакии, Дании, Украины.
В сообщении МИДа отмечается, что запрет вводится на фоне распространения коронавируса Covid-19, поэтому жители Латвии не могут пересечь границы отдельных стран Европейского союза, а также въехать на территорию Украины. Указанные ограничения не касаются грузовых перевозок.
В таких обстоятельствах высок риск оказаться в карантинной зоне или попасть в превентивный карантин сроком на 14 дней.
Кроме того жителей Латвии заранее призывают ознакомиться с мерами безопасности, когда они решают вернуться на родину. Напомним, что людям, вернувшимся из затронутых Covid-19 стран — Нидерландов, Великобритании, Швеции, Норвегии, Бельгии, Дании, США, Греции, Исландии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана или Китая — при появлении симптомов заболевания (повышенной температуры, кашля, воспаления горла, нехватки воздуха) необходимо звонить по телефону 113. В случае появления симптомов по этому телефону необходимо звонить и людям, которые в течение последних двух недель были в контакте с больным Covid-19. Этих людей выявляет Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) и с ними заранее связывается эпидемиолог.
С 12 марта в связи с пандемией Covid-19 МИД призывает в настоящий момент воздержаться от поездок за пределы Латвии, исключая чрезвычайные случаи и случаи, когда человеку необходимо вернуться из Латвии в свою страну проживания.
Внешнеполитическое ведомство просит тщательно ознакомиться с информацией, размещенной на домашней странице Центра профилактики и контроля заболеваний, о короновирусе и рекомендуемых мерах профилактики против него.
Если жителям Латвии необходима консульская помощь, надо звонить по телефону Консульского департамента для чрезвычайных ситуаций +371 26 33 77 11 , или писать на адрес э-почты palidziba@mfa.gov.lv .
Перечень всех ограничений, которые введены за пределами Латвии — здесь.
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