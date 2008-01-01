VID на месяц прекращает прием клиентов

Новости Латвия | 13 марта 2020 | 19:11

Служба госдоходов (VID) прекращает прием клиентов и публичные мероприятия на месяц, с 13 марта по 14 апреля, с учетом объявленной в стране чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса Covid-19.

Это означает, что с пятницы, 13 марта, VID не будет принимать посетителей в центрах обслуживания клиентов VID, а также в государственных и самоуправленческих центрах обслуживания клиентов.

Жители смогут получить все услуги VID через интернет в Системе электронного декларирования, а по консультационному телефону 67120000 или направить вопрос через Sarakste ar VID в Системе электронного декларирования.

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