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Сегодня не время быть эгоцентристом. Вам понадобится помощь окружающих, и отказываться от нее по каким бы то ни было причинам неразумно. Кроме того, неплохо было бы не забыть поблагодарить помощников.
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Новости Латвия | 13 марта 2020 | 19:11
VID на месяц прекращает прием клиентов
Служба госдоходов (VID) прекращает прием клиентов и публичные мероприятия на месяц, с 13 марта по 14 апреля, с учетом объявленной в стране чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса Covid-19.
Это означает, что с пятницы, 13 марта, VID не будет принимать посетителей в центрах обслуживания клиентов VID, а также в государственных и самоуправленческих центрах обслуживания клиентов.
Жители смогут получить все услуги VID через интернет в Системе электронного декларирования, а по консультационному телефону 67120000 или направить вопрос через Sarakste ar VID в Системе электронного декларирования.
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