13 марта
Именины:
Балвис, Эрнестс / Кира, Марина, Николай
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня вы будете склонны к мистицизму. Можете попробовать вызывать духов - должно получиться.
Источник: ignio.com
- День
- 4 .. 6 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- .. -2 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.124 ()
|GBP
|0.8862 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|84.0284 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
С каким настроением вы встречаете весну?
Популярные статьи
В Даугавпилсе вводятся средства профилактики коронавируса
В связи с распространением коронавируса в понедельник, 2 марта, в Даугавпилсской думе была созвана р ...
2. Даугавпилсская художница открыла выставку — для себя и для народа {1}
3. Среда, 4 марта: в Латвии дождливо
4. Во второй половине недели будет меньше осадков
5. Большинство опрошенных против расширения полигона под Даугавпилсом
6. Весенняя погода, возможно, установится в Латвии в конце марта
7. Из Latgales Laiks уволились сразу пять журналистов
8. Полиция задержала вооруженных грабителей
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 13 марта 2020 | 19:08
В Прейли на пожаре в дыму задохнулся человек
По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувший четверг в Прейли горел одноэтажный деревянный дом. К моменту приезда спасателей горела конструкция крыши и перекрытия между этажами. Также на месте ЧП констатировали серьезное задымление.
Как отмечают в ГПСС, площадь пожара составила 60 квадратных метров. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось почти четыре часа. Во время работ на пепелище обнаружили погибшего человека. Причины возгорания устанавливаются.
Добавить комментарий