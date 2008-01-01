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Новости Происшествия | 13 марта 2020 | 19:08

В Прейли на пожаре в дыму задохнулся человек

Пресс-фото

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувший четверг в Прейли горел одноэтажный деревянный дом. К моменту приезда спасателей горела конструкция крыши и перекрытия между этажами. Также на месте ЧП констатировали серьезное задымление.

Как отмечают в ГПСС, площадь пожара составила 60 квадратных метров. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось почти четыре часа. Во время работ на пепелище обнаружили погибшего человека. Причины возгорания устанавливаются.

Делфи

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