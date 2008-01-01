Латгальская Центральная библиотека и филиалы закрыты до 14 апреля

Новости Культура | 13 марта 2020 | 18:24

Согласно решению Кабинета министров об объявлении чрезвычайной ситуации в стране с 13 марта по 14 апреля Латгальская Центральная библиотека и ее структурные подразделения (Информационный центр США, Семейный центр цифровых технологий и все филиалы) закрыты.

Все мероприятия отменены.

Сведения о возможностях обмена книг последуют в понедельник, 16 марта.

В случае возникновения вопросов рекомендуем связаться с соответствующей библиотекой. Контактная информация здесь.

Просим следить за актуальной информацией на домашней странице библиотеки www.lcb.lv, а также в социальных сетях Facebook и Instagram.

Информация об эпидемиологической ситуации в стране доступна на домашней странице Центра профилактики и контроля заболеваний www.spkc.gov.lv.

Информацию подготовила:

Руководитель отдела по связям с общественностью ЛЦБ

Инга Геджуне

Тел.: 65476345

э-адрес: inga.gedzune@lcb.lv

www.facebook.com/lcb.lv

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