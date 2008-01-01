Информационное бюро Даугавпилсской думы переходит на удалённый режим работы

Новости Общество | 13 марта 2020 | 18:21

В связи с чрезвычайной ситуацией, с 16 марта просьба все заявления, адресованные руководству Даугавпилсской думы, подавать в электронном виде через портал www.latvija.lv: в разделе э-услуги – «Заявление учреждениям» необходимо выбрать учреждение «Даугавпилсская городская дума». Всю информацию сотрудники Информационного бюро будут предоставлять по телефону.

Номера телефонов Информационного бюро: 65404344, 65404399.

Напоминаем, что прием заявок на пересечение Белорусской границы во 2-й четверти продолжится до 23 марта.

Просьба заявления на включение в список жителей приграничных территорий Республики Беларусь присылать в электронном виде на почту: kristine.ivanova@daugavpils.lv. По возникшим вопросам можно обращаться по тел. 654 04321.

Блан заявки доступен на домашней странице самоуправления https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/informacija-par-latvijas-baltkrievijas-vienkarsoto-robezskersosanu

Вся актуальная информация обобщена на сайте Думы www.daugavpils.lv.

Daugavpils

