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Новости Общество | 13 марта 2020 | 18:18
В Даугавпилсе вводятся строгие меры по защите от распространения короновируса
В связи с введением в Латвии чрезвычайное положения из-за пандемии коронавируса Covid-19, сегодня, 13 марта, в Даугавпилсской городской думе было созвано экстренное заседание Комиссии по гражданской обороне. На ней председатель думы Андрей Элксниньш рассказал присутствующим руководителям муниципальных структур и других ведомств об актуальной ситуации с заболеванием в городе и строгих мерах по его предотвращению.
В настоящий момент в Даугавпилсской региональной больнице уже госпитализирован и изолирован один человек с подозрением на коронавирус, который ожидает результата анализов. В самой больнице введен строжайший карантин – ограничен вход, отменены плановые приемы пациентов и амбулаторные услуги.
С настоящего момента в Даугавпилсе закрыты для посещения все школы, тренировочные секции, культурные мероприятия, большинство общественных заведений. Рассматриваются варианты удаленного обучения, отдельной подготовки учеников к экзаменам. Посещение детских садов возможно только при наличии справки о недавних перемещениях родителей и отсутствии возможности оставить ребенка дома.
Председатель думы Андрей Элксниньш призывает всех с полной серьезностью отнестись к мерам по профилактике коронавируса – самоизоляция является подтвержденным и действенным способом по борьбе с эпидемией, так как эта болезнь отличается высокой степенью заразности. Всем структурам думы, особенно «Daugavpils Satiksme», поручено проводить тщательную уборку рабочих мест и транспорта с применением дезинфицирующих средств. При этом ставиться первостепенная задача по обеспечению бесперебойной работы всех хозяйственных и медицинских услуг. В актуальных условиях рассматривается вариант отложенных коммунальных платежей для тех клиентов, кто вносит оплату на месте. При этом мэр призывает объективно оценивать свои состояние здоровья и не перегружать работников медицинской отрасли. Особое внимание стоит уделить контактам с пожилыми людьми, так как они попадают под категорию лиц наиболее уязвимых для коронавируса.
Служба Неотложной медицинской помощи просит жителей не использовать номер 113 для общих вопросов о коронавирусе, так как это препятствует другим людям в получении необходимой помощи. Обращаться с такими вопросами можно в Центр профилактики и контроля заболеваний на информационный телефон 67387661 или используя портал инстанции spkc.gov.lv.
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