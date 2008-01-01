Даугавпилсский театр: ОТМЕНЕНЫ все спектакли с 13 марта и до отмены чрезвычайной ситуации

Новости Культура | 13 марта 2020 | 10:40

В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией Даугавпилсский театр вынужден отменить демонстрацию спектаклей с 13 марта и до отмены режима указанной ситуации.

Убедительно просим своих зрителей не поддаваться панике и взвешенно выбрать один из трех предлагаемых вариантов:

1. На основании Закона о правах потребителей мы гарантируем возврат денег за отмененное мероприятие, при этом вам совсем необязательно обращаться с этой просьбой в день самого отмененного спектакля. Сдать билет и получить деньги вы сможете, когда будет удобно вне зависимости от прошедшего с момента отмены времени.

2. Билеты можно будет обменять на другое мероприятие в кассе театра.

3. Билет можно сохранить и использовать его в объявленную дату переноса отмененного спектакля. О новых датах отмененных спектаклей мы сообщим в ближайшее время. Если новая дата вас не устроит, всегда можно будет воспользоваться предложениями 1 или 2.





Даугавпилсский театр