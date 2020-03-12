Огонь Олимпиады-2020 зажгли без зрителей

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Сегодня вам понадобится немалое усилие, чтобы подвигнуть свой организм на активные действия. Однако, подвигнув оный, остановиться уже не сможете, будете активно жизнедеять до позднего вечера.
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Новости В мире | 12 марта 2020 | 21:25
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В Древней Олимпии зажгли огонь Игр-2020 в Токио. Церемония прошла в присутствии президента Греции Прокописа Павлопулоса, президента МОК Томаса Баха и других официальных лиц. При этом зрителей не позвали — всё из-за сложной ситуации с коронавирусом.
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