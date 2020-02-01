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Новости Общество | 12 марта 2020 | 19:51

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 4 по 10 марта 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 15 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Airijance Irina (29.06.1946 - 05.03.2020)
Antoņeviča Alla (11.05.1939 - 06.03.2020)
Bakana Vera (11.12.1931 - 07.03.2020)
Feofanova Tatjana (11.05.1958 - 08.03.2020)
Holopova Kilikeja (19.12.1930 - 08.03.2020)
Kazakeviča Raisa (10.10.1932 - 09.03.2020)
Kokins Jānis (27.10.1936 - 07.03.2020)
Krasiļņikova Antoņina (15.06.1937 - 07.03.2020)
Krivašonoks Vladimirs (15.10.1933 - 05.03.2020)
Kuzminova Natālija (18.08.1928 - 05.03.2020)
Maļceva Gaļina (02.04.1941 - 09.03.2020)
Māliņa Mečislava (17.03.1931 - 06.03.2020)
Ņikitins Aleksandrs (03.02.1960 - 26.02.2020)
Oļenovs Jakovs (14.10.1945 - 05.03.2020)
Pavlovskis Alberts (21.11.1935 - 03.03.2020).
 

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