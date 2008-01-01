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Сегодня вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно по двум причинам: во-первых, все не так уж и плохо, а во-вторых, слоны в наших широтах очень мерзнут, это жестоко по отношению к бедному животному.
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Новости Политика | 12 марта 2020 | 19:50
Игорь Алексеев освобожден от должности исполнительного директора Думы
12 марта на заседании Думы было принято решение об освобождении Игоря Алексеева с должности исполнительного директора Думы.
Проект решения был включен в повестку дня на основании заявления Игоря Алексеева с просьбой прекратить с ним трудовые отношения. Игорь Алексеев пояснил депутатам, что такое решение принято по ряду причин личного характера, но он готов продолжить работу в группах и реализовывать начатые проекты.
Daugavpils.lv
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