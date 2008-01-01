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В Даугавпилс с "Ревизором" едет Национальный купаловкий театр Беларуси!

В конце 2019 года достигнуто соглашение о сотрудничестве между Даугавпилсск ...

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Новости Политика | 12 марта 2020 | 19:50

Игорь Алексеев освобожден от должности исполнительного директора Думы

Daugavpils.lv

12 марта на заседании Думы было принято решение об освобождении Игоря Алексеева с должности исполнительного директора Думы.

Проект решения был включен в повестку дня на основании заявления Игоря Алексеева с просьбой прекратить с ним трудовые отношения. Игорь Алексеев пояснил депутатам, что такое решение принято по ряду причин личного характера, но он готов продолжить работу в группах и реализовывать начатые проекты.

Daugavpils.lv

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