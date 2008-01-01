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Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой, и, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей, достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон.
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Новости Общество | 12 марта 2020 | 19:49
Park Hotel Latgola приглашает открыть Даугавпилс заново!
Школьные каникулы совсем близко, поэтому Park Hotel Latgola приглашает открыть Даугавпилс заново! Даугавпилс считается дружелюбным для семей городом, поэтому мы предлагаем вам 7 идей, что делать в Даугавпилсе во время весенних каникул!
1. Даугавпилсская крепость
Является уникальным культурно-историческим памятником архитектуры. Это последняя крепость бастионного типа в мире. На сегодняшний день, крепость является одной из самых популярных достопримечательностей города Даугавпилс. Детям будет интересно побегать по валам, осмотреть и потрогать настоящие орудия и найти привидение Циетокшня – белую лошадь, которая в темное время суток светится.
2. Латгальский зоосад
В экспозиции Латгальского зоопарка живут различные экзотические животные, обезьяны, змеи, крокодилы, черепахи, игуаны, скорпионы и другие обитатели тропических лесов и ландшафтов Латвии. Любой желающий в экспозиции может осмотреть животных, а также заказать экскурсию.
3. Даугавпилсский центр инноваций
Популярное место для детей, где можно и развлечься, и целесообразно провести время. Центр инноваций показывает науку в ощутимом и наглядном виде – экспонаты, которые заставляют смотреть на вещи из другой, необычной точки зрения; увлекательные и образовательные занятия; необычные эксперименты.
4. Детский развлекательный центр “Roxy”
Детский рай, находящийся в центре города. Детям до 3 лет предлагается бассейн с мячами и горка, мягкие конструкции, развивающийся стол и стена. В свою очередь, дети в возрасте от 4 до 12 лет оценят большую горку в Латгалии – 4,5 м в высоту с полосой препятствий, батутом, бассейном с мячами. Центр работает каждый день до 21:00 и в вечерние часы включается световая музыка.
5. Даугавпилсский центр гончарного искусства
В центре можно ознакомиться с культурным наследием Латгалии – традициями керамики и гончарства. Для малых посетителей города предлагаются занятия, мастер-классы и гончарные демонстрации.
6. Квест комнаты
Интеллектуальное развлечение для семей, где вы будете заперты в комнате, откуда необходимо выбраться за 60 минут. Чтобы это сделать, нужно решать логические задачи, применять координацию, ловкость и умение работать в команде в условиях дефицита времени и повышенного уровня адреналина.
7. Семейный центр цифровых технологий латгальской центральной библиотеки
В центре можно исследовать многие технологии 21 века. Это отличное место для отдыха, учебы и развлечений в семейном кругу - коллекция кинетических викторин, виртуальная реальность, интерактивный велоспорт, игровая приставка Xbox One, подвижный волшебный ковер, литература и настольные игры.
Предложение довольно широкое и посетить все места в течение одного дня – невозможная миссия. Гостиница "Park Hotel Latgola" особенно дружелюбна для пышных семей (2 взрослых + 2 ребенка), так как предлагает ночлег в двухкомнатном номере люкс, в котором для каждого ребёнка будет своя кровать!
Неторопливый и сытный завтрак в ресторане PLAZA будет хорошим началом нового дня! Беспроводной интернет в гостинице позволит найти необходимую информацию для путешествия по Даугавпилсу или Латгалии! А также гостеприимные работники гостиницы помогут Вам выяснить какой-либо нюанс! И это всё только за 100 € для четырех персон!
Для получения более подробной информации и бронирования звоните по телефону +371 65404900 или пишите на reservation@hotellatgola.lv!
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