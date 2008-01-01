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Сегодня вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно по двум причинам: во-первых, все не так уж и плохо, а во-вторых, слоны в наших широтах очень мерзнут, это жестоко по отношению к бедному животному.
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Новости Латвия | 12 марта 2020 | 18:04
Латвия вводит режим чрезвычайной ситуации и закрывает все школы из-за коронавируса
В Латвии объявлено чрезвычайная ситуация. До 14 апреля все учебные заведения будут закрыты. Об этом на пресс-конференции объявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Образовательные учреждения должны оценить возможность обеспечить возможность удаленного обучения. Исключение будет оставлено только для централизованных экзаменов.
Родители дошкольников, которые хотят продолжить водить ребенка в детский сад, должны 13 марта письменно засвидетельствовать, что семья не посещала территории, в которых распространен коронавирус, не были в контакте с заболевшими и их контактными лицами, а у родителей нет никакой другой возможности сделать так, чтобы ребенок был под присмотром.
На ближайшие 4 недели будет введено ограничение массовых собраний, в том числе концертов, шествий, митингов, соревнований, тренировок и т.п., на которых присутствует более 200 человек.
Латвийцев призывают не ездить за границу вообще. Все вернувшиеся из региона распространения коронавируса, обязаны самоизолироваться на карантин.
(Информация дополняется)
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