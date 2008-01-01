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В Даугавпилс с "Ревизором" едет Национальный купаловкий театр Беларуси!

В конце 2019 года достигнуто соглашение о сотрудничестве между Даугавпилсск ...

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Новости Латвия | 12 марта 2020 | 18:04

Латвия вводит режим чрезвычайной ситуации и закрывает все школы из-за коронавируса

В Латвии объявлено чрезвычайная ситуация. До 14 апреля все учебные заведения будут закрыты. Об этом на пресс-конференции объявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Образовательные учреждения должны оценить возможность обеспечить возможность удаленного обучения. Исключение будет оставлено только для централизованных экзаменов.

Родители дошкольников, которые хотят продолжить водить ребенка в детский сад, должны 13 марта письменно засвидетельствовать, что семья не посещала территории, в которых распространен коронавирус, не были в контакте с заболевшими и их контактными лицами, а у родителей нет никакой другой возможности сделать так, чтобы ребенок был под присмотром.

На ближайшие 4 недели будет введено ограничение массовых собраний, в том числе концертов, шествий, митингов, соревнований, тренировок и т.п., на которых присутствует более 200 человек.

Латвийцев призывают не ездить за границу вообще. Все вернувшиеся из региона распространения коронавируса, обязаны самоизолироваться на карантин.

(Информация дополняется)

Delfi
 

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