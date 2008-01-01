До 13 марта нужно подать документы на программу трудоустройства для молодежи 15-19 лет!

Новости Общество | 12 марта 2020 | 17:36

Напоминаем, что Молодежный отдел продолжает принимать документы от молодежи, которая попала в основной список на программу трудоустройства для молодежи от 15 до 19 лет. С основным списком можно ознакомиться тут: https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/list

Для того, чтобы было легче найти себя в списке, советуем воспользоваться кнопкой F3, при нажатии которой откроется строчка поиска, куда можно будет ввести свой код.

Всем, кто попал в основной список, до завтра, до 13 марта, нужно подать документы в Молодежный отдел (ул. Саулес 5а), при себе необходимо иметь удостоверение личности.

Документы, которые нужно предоставить:

Медицинская справка от семейного врача (для работы);

Разрешение родителей (если нет 18 лет). https://jaunatne.daugavpils.lv/docs/apliecinajums15_19.docx

Если документы не будут предоставлены в течение этого периода, участник программы автоматически потеряет свое место и его займет следующий участник по списку.

Распределение рабочих мест будет опубликовано на домашней странице Молодежного отдела jaunatne.daugavpils.lv 20 апреля. Работодатель свяжется с молодежью несколько дней до начала работы.

Дополнительная информация:

Ольга Ефремова

65422306

Daugavpils

