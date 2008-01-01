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Новости Политика | 12 марта 2020 | 17:33
Игорь Прелатов сложил полномочия заместителя председателя Думы
12 марта на очередном заседании Думы Игорь прелатов сообщил, что покидает должность заместителя председателя думы.
Игорь Прелатов пояснил, что принял такое решение, чтобы не допустить спекуляций, что, используя свое служебное положение и оставаясь в должности заместителя председателя Думы, он мог бы влиять на работу комиссии, которая создана 12 марта, чтобы оценить законность и целесообразность решений, принятых должностными лицами Думы в связи с переводом предоплаты в размере 300 тысяч евро компании «Modus Būve».
Игорь Прелатов подтвердил, что продолжит работу в качестве депутата Думы и будет принимать активное участие в работе самоуправления, выполняя данные горожанам обещания.
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