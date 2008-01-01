Игорь Прелатов сложил полномочия заместителя председателя Думы

Новости Политика | 12 марта 2020 | 17:33

12 марта на очередном заседании Думы Игорь прелатов сообщил, что покидает должность заместителя председателя думы.

Игорь Прелатов пояснил, что принял такое решение, чтобы не допустить спекуляций, что, используя свое служебное положение и оставаясь в должности заместителя председателя Думы, он мог бы влиять на работу комиссии, которая создана 12 марта, чтобы оценить законность и целесообразность решений, принятых должностными лицами Думы в связи с переводом предоплаты в размере 300 тысяч евро компании «Modus Būve».

Игорь Прелатов подтвердил, что продолжит работу в качестве депутата Думы и будет принимать активное участие в работе самоуправления, выполняя данные горожанам обещания.

Daugavpils

