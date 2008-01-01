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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 11 марта 2020 | 17:43
«Skrien Latvija 2020» в Даугавпилсе – особое предложение для юных бегунов
25 апреля в Даугавпилсе на площади Виенибас стартует второй этап бегового сериала «Skrien Latvija», участие в котором примут бегуны со всей Латвии и зарубежья.
Это уже четвертый раз, когда наш город принимает данный забег. Предусмотрено несколько традиционных дистанций: полумарафон, 10 км, 5 км, детский забег и дистанция для любителей скандинавской ходьбы. Особенностью этого года станет изменение самого длинного маршрута – 21 километр самые стойкие бегуны побегут в один, а не в два круга, как это было прежде.
Для того, чтобы мотивировать молодых ребят принять участие в этом спортивном событии, в Даугавпилсе стартовала акция «Sporto visā Daugavpils!». До конца марта, выдающиеся спортсмены, известные горожане и общественные деятели будут посещать свои бывшие школы с целью вовлечь юношей и девушек в подготовку к забегу «Skrien Latvija».
Благодаря поддержке Даугавпилсской городской думы детсадовцы и школьники (в т.ч. старшеклассники) могут принять участие в соревнованиях всего за 1 евро. Для этого до 15 апреля нужно получить купон – их можно найти в Центре туристической информации Даугавпилса (ул. Ригас, 22a), Центре инноваций (ул. Виенибас, 30), магазине канцелярских товаров Charlot (ул. Циетокшня, 42а) или в магазине Sportland (т/ц Ditton Nams, ул. Циетокшня, 60). Зарегистрироваться можно в двух упомянутых магазинах.
Пройти онлайн-регистрацию можно также на официальном сайте соревнований skrienlatvija.lv и на портале sportlat.lv. Организаторы обещают – в этом году всех участников также ожидают приятные сюрпризы.
Автоводителям стоит учитывать, что в день забега дорожное движение в центре города будет ограничено на несколько часов.
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