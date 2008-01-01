У школы Саулес – второй праздник стропил

Новости Общество | 11 марта 2020 | 17:38

Строительство новых корпусов Даугавпилсской средней школы дизайна и искусств «Saules skola» является одним из самых масштабных актуальных проектов самоуправления по модернизации учебных заведений.

После того, как школе удалось решить вопрос о привлечении дополнительного финансирования, работы на этом объекте ведутся в непрерывном темпе. Буквально на днях новый малый корпус по адресу Саулес 2, где ранее располагалось здание бывшего «Daiļrade» (в будущем - художественная школа для детей), отметил праздник стропил. В свою очередь основной корпус школы фактически завершен – остались лишь небольшие внутренние работы и декоративная отделка фасада со стороны дамбы.

Помещения школы Саулес будут отвечать всем современным требованиям творческого образования. Более того, в школе появится своя столовая и место для занятия физкультурой. Каждое помещение будет специально предназначено для работы и обучения по разным программам, будь то керамика, живопись, фото/видеоискусство или другие направления.

Данный проект, осуществление которого возможно благодаря поддержке Европейского фонда регионального развития (ERAF), заметно преображает архитектурную среду города. Ансамбль новых зданий гармонично вписывается в местный комплекс зданий, а будущие декоративные элементы, установка которых уже скоро начнется, станут прекрасным приветствием для всех тех, кто будет въезжать или выезжать из города у моста Единства.

Согласно планам руководства школы Саулес, обучение в новых корпусах станет возможным с началом нового учебного года, то есть с сентября. В данный момент перед строителями SIA «Lagron» стоит важная задача – сохраняя темп, завершить малый корпус по ул. Саулес, 2, так как оба возводимых корпуса не могут быть сданы в эксплуатацию раздельно ввиду требований пожарной безопасности.

Проект № 8.1.3.0/17/I/006 реализуется Даугавпилсской городской думой. В результате будет модернизирована PIKC «Даугавпилсская средняя школа дизайна и искусств «Saules skola»», что обеспечит соответствие учебной среды для развития отраслей национальной экономики и улучшит доступность профессионального образования.

Общая стоимость проекта составляет 4928792,58 евро, из которых соотносимые расходы составляют 2497325 евро, а несоотносимые расходы - 2431467,58 евро.

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