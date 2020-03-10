Новую корзину прожиточного минимума в Латвии составили с учетом вкусов жителей

Новости Латвия | 10 марта 2020 | 20:02

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Новую минимальную корзину прожиточного минимума в Латвии старались составить с учетом вкусов жителей. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала автор новой потребительской корзины, исследователь института BIOR Инесе Сиксна.

По ее словам, составители опирались на рекомендации Министерства здравоохранения.

“В этом нет ничего нового. Это обычный набор продуктов, который обеспечивает нам необходимое количество нужных веществ и энергии. Мы ознакомились с опытом разных стран, но в них корзины отличаются. В Чехии, например, заменили все молочные продукты молоком. Чтобы было дешевле. В нашей корзине разные молочные продукты. У нас традиционно любят творог, например. Мы следим и за привычками наших жителей, учитывали вкусы. Были страны, где были и т.н. эмоциональные продукты: cладости, шоколад и тд. Мы составили корзину так, чтобы сладости можно было приготовить дома. Мы хотели составить корзину так, чтобы она была разнообразной, обеспечивала всеми нужными веществами”, – рассказала она.

Сиксна отметила, что корзины для разных возрастных групп могут отличаться, но не сильно.

“С возрастом отличается и необходимая энергетическая ценность продуктов. Детям, например, нужно больше энергии, другие продукты. Твороженный сырок, например. Во “взрослой” корзине его нет. Но, в основном, корзины похожи”, – сказала исследователь.

В новую продуктовую корзину входят: хлеб ржаной, хлеб с зернами, гречка, макароны, овсянка, картошка, рис, ячмень, мука, яблоки, груши, бананы, цитрусовые, ягоды, салат, помидоры, огурцы, паприка, капуста, морковка, кабачки, лук, свекла, укроп. Курятина, свинина, рыба, яйца, бобы, орехи. Молоко, кефир, творог, сметана, сыр, плавленый сыр. Сахар, мед, варенье, растительное масло, масло, сухофрукты, соль, приправы. Чай, кофе, какао.

Разработано пять таких идеальных корзин питания. Для детей разных возрастов, взрослых и пожилых людей. Разница в ежедневной сумме калорий, которые нужно собрать. У подростков побольше, пенсионеров — поменьше. 2335 килокалорий — это показатель для людей среднего возраста.

Чтобы усвоить эти калории, нужно потратить 145 евро.

Норма ккал для различных возрастов:

2-6 лет: 1280 ккал (71,83 евро)

7-14 лет: 2056 ккал (116,31 евро)

15-18 лет: 2665 ккал (148,04 евро)

Взрослые: 2335 ккал (145,43 евро)

Пожилые: 2125 ккал (135,85 евро)

Напомним, Латвия отказалась от созданной ранее потребительской корзины в 2014 году, потому что она была сформирована по советским традициям и часто даже высмеивалась за содержащиеся в ней товары. Содержимое латвийской корзины потребителя было установлено на заре Второй Латвийской республики — в 1991 году, и изменения в ней были незначительными.

Mixnews.lv