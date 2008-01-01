Звездные гости
10 марта
День архивов
Именины:
Лаймрота, Лилиана, Силвия / Антон, Евгений, Тарас, Федор
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Сегодняшний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным. Но прежде чем начинать ныть или, того хуже, громогласно жаловаться на злую судьбу, подумайте, не лучше ли сидеть спокойно, чем бегать как ошпаренному от одной неприятности к другой.
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Новости Культура | 10 марта 2020 | 19:09
В Даугавпилсской думе на фото запечатлена история крепости
6 марта в фойе на первом этаже Даугавпилсской городской думы открылась фотовыставка Ядвиги Абдулаевой «Крепость в моём окне и сердце».
Ядвига Абдулаева много лет живет в Даугавпилсской Крепости, очень любит это место и запечатлевает его в своих фотографиях. Выставка оформлена в виде фотоплёнки и повествует о крепости в разные времена года, в будни и праздники.
Выставка будет работать до 20 апреля.
Daugavpils.lv
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