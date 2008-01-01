В Даугавпилсской думе на фото запечатлена история крепости

Новости Культура | 10 марта 2020 | 19:09

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6 марта в фойе на первом этаже Даугавпилсской городской думы открылась фотовыставка Ядвиги Абдулаевой «Крепость в моём окне и сердце».

Ядвига Абдулаева много лет живет в Даугавпилсской Крепости, очень любит это место и запечатлевает его в своих фотографиях. Выставка оформлена в виде фотоплёнки и повествует о крепости в разные времена года, в будни и праздники.

Выставка будет работать до 20 апреля.

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