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Новости Политика | 10 марта 2020 | 18:39

Колесников Евгений - новый генеральный консул России в Даугавпилсе

Daugavpils.lv

9 марта в Даугавпилсской городской думе состоялась встреча руководства Даугавпилсской городской думы с новым Генеральным консулом России Евгением Колесниковым,

Во встрече приняли участие мэр Даугавпилса А.Элксниньш, 1-й заместитель председателя Я.Лачплесис, заместитель председателя И.Прелатов, заместитель председателя Я.Дукшинский и консул-советник Генконсульства России в Даугавпилсе Н.Пустовалова,.

Стороны подтвердили взаимную приверженность дальнейшему развитию проектов сотрудничества города с регионами Российской Федерации в экономической, культурной, образовательной областях, а также по ряду направлений консульской работы с проживающими в Даугавпилсе гражданами России.

Новый Генконсул РФ прибыл в Даугавпилс  25 февраля и на днях завершил необходимые для вступления в должность процедуры аккредитации.

Евгений Иванович Колесников родился в 1964 г. в Москве. Опытный дипломат, много лет проработавший в Северной Европе, а также в США. Владеет английским и норвежским языками. Женат, имеет 2 взрослых дочерей. Любит музыку и театр, интересуется вопросами истории XX века.

D-fakti.lv

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