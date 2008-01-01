Звездные гости
10 марта
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Новости Политика | 10 марта 2020 | 18:39
Колесников Евгений - новый генеральный консул России в Даугавпилсе
9 марта в Даугавпилсской городской думе состоялась встреча руководства Даугавпилсской городской думы с новым Генеральным консулом России Евгением Колесниковым,
Во встрече приняли участие мэр Даугавпилса А.Элксниньш, 1-й заместитель председателя Я.Лачплесис, заместитель председателя И.Прелатов, заместитель председателя Я.Дукшинский и консул-советник Генконсульства России в Даугавпилсе Н.Пустовалова,.
Стороны подтвердили взаимную приверженность дальнейшему развитию проектов сотрудничества города с регионами Российской Федерации в экономической, культурной, образовательной областях, а также по ряду направлений консульской работы с проживающими в Даугавпилсе гражданами России.
Новый Генконсул РФ прибыл в Даугавпилс 25 февраля и на днях завершил необходимые для вступления в должность процедуры аккредитации.
Евгений Иванович Колесников родился в 1964 г. в Москве. Опытный дипломат, много лет проработавший в Северной Европе, а также в США. Владеет английским и норвежским языками. Женат, имеет 2 взрослых дочерей. Любит музыку и театр, интересуется вопросами истории XX века.
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