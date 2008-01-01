Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 10 марта 2020 | 18:22

На 10 марта 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- администратор;

- администратор безопасности информационных систем;

- администратор гостиницы;

- администратор офиса;

- арт-терапевт;

- архитектор;

- ассистент проектов;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- газосварщики;

- главный экономист;

- грузчик;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводитель;

- директор (металлообрабатывающая сфера);

- дояры;

- жестянщики;

- животновод (Абелишки, Медумская волость);

- журналист;

- забойщик крупного рогатого скота;

- изготовитель колбасных изделий (Рандене, Калкунская волость);

- изготовитель теста;

- инвентаризатор леса;

- инженер-метролог;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер по подготовке производства;

- инженер-строитель;

- инженер-электрик;

- инженеры-электронщики (работа в Ливанах);

- инспектор по персоналу;

- испытатель (металлообработка / машиностроение); ;

- каменщики;

- коммерческий директор;

- комплектовщик;

- кондитер;

- конструкторы-механики (машиностроение/металлообработка);

- контролер (швейное производство);

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопеды;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер швейного производства;

- медсестры;

- менеджер по продажам;

- механик в цех;

- механик электромеханического оборудования;

- мойщик автомобилей;

- мойщик оборудования;

- монтажники жалюзи;

- монтажники строительных конструкций;

- монтёр систем низкого напряжения;

- мужские парикмахеры;

- мясник (работа в Германии);

- нормировщик;

- опекун/ сиделка;

- оператор металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- оператор пескоструйного оборудования;

- оператор по приготовлению волокна (работа в Ливанах);

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор покраски металла (работа в Риге);

- операторы ввода данных;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- педагоги/ школьные психологи;

- переводчик (немецкий язык);

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник повара;

- помощник мед.сестры;

- преподаватель хобби / специалист мастерской;

- программист;

- продавец-консультант;

- продавец магазина розничной торговли;

- проектировщики;

- производитель мясных продуктов;

- рекламный консультант;

- ремонтные рабочии;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель отдела закупок;

- руководители проектов;

- руководитель спортивных баз;

- руководитель строительных работ;

- санитар;

- сантехники;

- сборщик деревянных конструкций;

- сборщик кабеля;

- сварщики;

- сельскохозяйственные рабочие;

- скотники;

- слесари;

- слесари-монтажники;

- слесарь-ремонтник подвижного состава;

- слесарь-сантехник;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- социальные работники;

- специалист по маникюру;

- специалист по обслуживанию клиентов;

- специалисты по продажам;

- специалист службы приема гостей;

- столяр;

- стоматолог;

- строители;

- таксист;

- телефонист;

- телятник (Аужгуляни, Ликсненская волость);

- техник качества;

- техник заводского электрооборудования;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- трактористы;

- тюремный охранник;

- уборщики;

- установщик систем кондиционирования и охлаждения;

- учитель домоводства (Силенская основная школа);

- учитель информатики (Силенская основная школа);

- учитель истории и социальных знаний (Силенская основная школа);

- учитель-логопед;

- учитель музыки (Науенская основная школа);

- учитель дошкольного образования;

- учитель начального образования (Земгальская средняя школа);

- физиотерапевты;

- финансовые аналитики;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- электрослесари контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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