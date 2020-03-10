По пути в Латвию пресечен груз нелегальных сигарет из Беларуси

Новости Происшествия | 10 марта 2020 | 18:11

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Таможенное управление Службы госдоходов (СГД) совместно с госпогранохраной на границе с Беларусью предотвратили контрабанду 500 780 сигарет(25 039 пачек).

Контрабандный товар был спрятан в грузовых поездах – в щепе и опилках, в люках цистерн.

Mixnews.lv