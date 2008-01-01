Мужчина украл с кладбища гранитную оградку и продавал ее через Facebook

Новости Происшествия | 10 марта 2020 | 17:33

Пресс-фото Пресс-фото

Резекненский суд приговорил к реальному сроку Оскара Крустса, который 25 июля 2019 года похитил с пяти могил на кладбище в волости Аудриню (Резекненский край) гранитные оградки. Мужчина отвез гранит домой, в тот же вечер создал профиль в социальной сети Facebook, где разместил объявление о продаже оградок. За каждый брусок он просил 55 евро.

Как указано в материалах дела, одну оградку он повредил, неся ее к машине, а еще одна не вмещалась в багажник, поэтому он спрятал ее в кустах на кладбище и собирался позже за ней вернуться. Однако через четыре дня к Крустсу нагрянула полиция.

Свою вину в содеянном подсудимый признал, в результате сделки с прокурором он получил 4 месяца и 20 дней тюремного заключения. Также ему придется возместить ущерб в размере 415 евро. Также у подсудимого не была погашена прошлая судимость.

Delfi