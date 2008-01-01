Звездные гости
10 марта
День архивов
Именины:
Лаймрота, Лилиана, Силвия / Антон, Евгений, Тарас, Федор
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Поищите смешную сторону во всякой дурацкой ситуации, в которую попадете. Обхохочетесь, ибо сегодня их будет предостаточно.
Источник: ignio.com
- День
- 8 .. 10 C
- Вечер
- 5 .. 7 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- 3 .. 5 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1456 ()
|GBP
|0.8738 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|85.1553 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
С каким настроением вы встречаете весну?
Популярные статьи
В Даугавпилсе вводятся средства профилактики коронавируса
В связи с распространением коронавируса в понедельник, 2 марта, в Даугавпилсской думе была созвана р ...
2. Среда, 4 марта: в Латвии дождливо
3. Даугавпилсская художница открыла выставку — для себя и для народа
4. Во второй половине недели будет меньше осадков
5. Большинство опрошенных против расширения полигона под Даугавпилсом
6. В Даугаве выловили контейнер для контрабанды
8. Конкурс: рисуем сказки янтарной страны!
9. Вторник, 3 марта: дождливо, но выше нуля
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 10 марта 2020 | 17:33
Мужчина украл с кладбища гранитную оградку и продавал ее через Facebook
Резекненский суд приговорил к реальному сроку Оскара Крустса, который 25 июля 2019 года похитил с пяти могил на кладбище в волости Аудриню (Резекненский край) гранитные оградки. Мужчина отвез гранит домой, в тот же вечер создал профиль в социальной сети Facebook, где разместил объявление о продаже оградок. За каждый брусок он просил 55 евро.
Как указано в материалах дела, одну оградку он повредил, неся ее к машине, а еще одна не вмещалась в багажник, поэтому он спрятал ее в кустах на кладбище и собирался позже за ней вернуться. Однако через четыре дня к Крустсу нагрянула полиция.
Свою вину в содеянном подсудимый признал, в результате сделки с прокурором он получил 4 месяца и 20 дней тюремного заключения. Также ему придется возместить ущерб в размере 415 евро. Также у подсудимого не была погашена прошлая судимость.
Добавить комментарий