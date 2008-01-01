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Новости Общество | 10 марта 2020 | 17:24

На пресс-конференции в Думе сообщили о введении карантина в Даугавпилсской региональной больнице

10 марта в Даугавпилсской городской думе состоялась очередная пресс-конференция. С представителями СМИ встретился председатель Думы Андрей Элксниньш, первый заместитель председателя Янис Лачплесис, заместители председателя Янис Дукшинский и Игорь Прелатов.

Председатель Думы Андрей Элксниньш проинформировал о результатах заседания комиссии по гражданской обороне, созванного 9 марта. Заседание было созвано в связи со вспышкой коронавируса. Представители Даугавпилсской региональной больницы сообщили о введении карантина в стационаре. Также прошло обсуждение работы ответственных служб и координация действий между ними.

Во второй части пресс-конференции у представителей СМИ была возможность задать вопросы. Они были связаны с работой ПЖКХ и проектами развития городской инфраструктуры, ходом работ и актуальными проблемами.

Daugavpils
 

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