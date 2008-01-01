Звездные гости
10 марта
День архивов
Именины:
Лаймрота, Лилиана, Силвия / Антон, Евгений, Тарас, Федор
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Этот день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека. Возможно, что вам даже немного взгрустнется, но чувство это будет скорее приятным.
Источник: ignio.com
- День
- 8 .. 10 C
- Вечер
- 5 .. 7 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- 3 .. 5 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1456 ()
|GBP
|0.8738 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|85.1553 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
С каким настроением вы встречаете весну?
Популярные статьи
В Даугавпилсе вводятся средства профилактики коронавируса
В связи с распространением коронавируса в понедельник, 2 марта, в Даугавпилсской думе была созвана р ...
2. Среда, 4 марта: в Латвии дождливо
3. Даугавпилсская художница открыла выставку — для себя и для народа
4. Во второй половине недели будет меньше осадков
5. Большинство опрошенных против расширения полигона под Даугавпилсом
6. В Даугаве выловили контейнер для контрабанды
8. Конкурс: рисуем сказки янтарной страны!
9. Вторник, 3 марта: дождливо, но выше нуля
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 10 марта 2020 | 17:22
„Скрипка еврейской души”
16 марта в 19.00 в рамках дней С. Михоэлса приглашаем в Центр латышской культуры на музыкально театральное представление „Скрипка еврейской души”, которое посвящяется 130 летию актёра, режисёра Соломона Михоэлса.
Представление задумано как камерный спектакль. В нём участвуют музыканты из Риги, а в главной роли актёр Даугавпилсского театра Михаил Абрамов. По мнению режисёра Виктора Янсона спектакль представлен как философское размышление и диалог актёра со зрителем. Главный герой сравнивая себя с выдающимся актёром Соломоном Михоэлсом пробует найти ответы на вопросы о том, как выбор определяет жизненный путь человека, какие события влияют на каждого из нас.
Спектакль на русском языке. Вход по пригласительным. Получить пригласительный можно у дежурного центра латышской культуры (вход с улицы Гимназияс) в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Количество пригласительных билетов ограничено.
Во время дней С. Михоэлса так же можно будет посмотреть выставки «Выдающиеся евреи Латгалии» и «Еврейские календари в Латвии», постановку народного театра «Искатель» «С. Михоэлс – гений из Двинска», посетить исторический дом С. Михоэлса (ул. Михоэлса 4) и другие.
Организаторы «Дней С. Михоэлс 2020 в Даугавпилсе» Управление культуры Даугавпилсской городской думы, Центр латышской культуры, Даугавпилский Краеведческий и художественный музей, Даугавпилсское городское 2-е специальное дошкольное образовательное учреждение, Дворец культуры.
Во время мероприятий проводится фото и кино сьёмка.
Соломо́н Миха́йлович Михо́элс — актёр и режиссёр, театральный педагог, общественный деятель. Родился 16 марта 1890 года в Даугавпилсе (тогда Динабург) на улице Постолая 4 (теперь улица Михоэлса). В 9 лет написал свою первую пьесу.
В своей жизни Соломо́н Михо́элс поставил 14 спектаклей, сыграл более 30 ролей. Одна из вершин его творчества роль короля Лира в одноименной трагедии Шекспира.
Жизнь С. Михоэлса трагически оборвалась 13 января 1948 года.
Дополнительная информация:
Вита Вилевко
Управление культуры Даугавпилсской городской думы
т.: 20613226
э – майл: vita.vilevko@daugavpils.lv
Добавить комментарий