Новости Культура | 10 марта 2020 | 17:22

16 марта в 19.00 в рамках дней С. Михоэлса приглашаем в Центр латышской культуры на музыкально театральное представление „Скрипка еврейской души”, которое посвящяется 130 летию актёра, режисёра Соломона Михоэлса.

Представление задумано как камерный спектакль. В нём участвуют музыканты из Риги, а в главной роли актёр Даугавпилсского театра Михаил Абрамов. По мнению режисёра Виктора Янсона спектакль представлен как философское размышление и диалог актёра со зрителем. Главный герой сравнивая себя с выдающимся актёром Соломоном Михоэлсом пробует найти ответы на вопросы о том, как выбор определяет жизненный путь человека, какие события влияют на каждого из нас.

Спектакль на русском языке. Вход по пригласительным. Получить пригласительный можно у дежурного центра латышской культуры (вход с улицы Гимназияс) в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Количество пригласительных билетов ограничено.

Во время дней С. Михоэлса так же можно будет посмотреть выставки «Выдающиеся евреи Латгалии» и «Еврейские календари в Латвии», постановку народного театра «Искатель» «С. Михоэлс – гений из Двинска», посетить исторический дом С. Михоэлса (ул. Михоэлса 4) и другие.

Организаторы «Дней С. Михоэлс 2020 в Даугавпилсе» Управление культуры Даугавпилсской городской думы, Центр латышской культуры, Даугавпилский Краеведческий и художественный музей, Даугавпилсское городское 2-е специальное дошкольное образовательное учреждение, Дворец культуры.

Во время мероприятий проводится фото и кино сьёмка.

Соломо́н Миха́йлович Михо́элс — актёр и режиссёр, театральный педагог, общественный деятель. Родился 16 марта 1890 года в Даугавпилсе (тогда Динабург) на улице Постолая 4 (теперь улица Михоэлса). В 9 лет написал свою первую пьесу.

В своей жизни Соломо́н Михо́элс поставил 14 спектаклей, сыграл более 30 ролей. Одна из вершин его творчества роль короля Лира в одноименной трагедии Шекспира.

Жизнь С. Михоэлса трагически оборвалась 13 января 1948 года.

Дополнительная информация:

Вита Вилевко

Управление культуры Даугавпилсской городской думы

т.: 20613226

э – майл: vita.vilevko@daugavpils.lv

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