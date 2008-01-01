Звездные гости

В Даугавпилс с "Ревизором" едет Национальный купаловкий театр Беларуси!

В конце 2019 года достигнуто соглашение о сотрудничестве между Даугавпилсск ...

10 марта

День архивов

Именины:
Лаймрота, Лилиана, Силвия / Антон, Евгений, Тарас, Федор

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Этот день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека. Возможно, что вам даже немного взгрустнется, но чувство это будет скорее приятным.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
8 .. 10 C
Вечер
5 .. 7 C
Ветер
4 .. 6 м/с
среда
Ночь
3 .. 5 C
Утро
3 .. 5 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

В Даугавпилсе вводятся средства профилактики коронавируса

В связи с распространением коронавируса в понедельник, 2 марта, в Даугавпилсской думе была созвана р ...

2. Среда, 4 марта: в Латвии дождливо

3. Даугавпилсская художница открыла выставку — для себя и для народа

4. Во второй половине недели будет меньше осадков

5. Большинство опрошенных против расширения полигона под Даугавпилсом

6. В Даугаве выловили контейнер для контрабанды

7. Ушли в мир иной...

8. Конкурс: рисуем сказки янтарной страны!

9. Вторник, 3 марта: дождливо, но выше нуля

10. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Культура | 10 марта 2020 | 17:22

„Скрипка еврейской души”

16 марта в 19.00 в рамках дней С. Михоэлса приглашаем в Центр латышской культуры на музыкально театральное представление „Скрипка еврейской души”, которое посвящяется 130 летию актёра, режисёра Соломона Михоэлса.

Представление задумано как камерный спектакль. В нём участвуют музыканты из Риги, а в главной роли актёр Даугавпилсского театра Михаил Абрамов. По мнению режисёра Виктора Янсона спектакль представлен как философское размышление и диалог актёра со зрителем. Главный герой сравнивая себя с выдающимся актёром Соломоном Михоэлсом пробует найти ответы на вопросы о том, как выбор определяет жизненный путь человека, какие события влияют на каждого из нас.

Спектакль на русском языке. Вход по пригласительным. Получить пригласительный можно у дежурного центра латышской культуры (вход с улицы Гимназияс) в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Количество пригласительных билетов ограничено.

Во время дней С. Михоэлса так же можно будет посмотреть выставки «Выдающиеся евреи Латгалии» и «Еврейские календари в Латвии», постановку народного театра «Искатель» «С. Михоэлс – гений из Двинска», посетить исторический дом С. Михоэлса (ул. Михоэлса 4) и другие.

Организаторы «Дней С. Михоэлс 2020 в Даугавпилсе» Управление культуры Даугавпилсской городской думы, Центр латышской культуры, Даугавпилский Краеведческий и художественный музей, Даугавпилсское городское 2-е специальное дошкольное образовательное учреждение, Дворец культуры.

Во время мероприятий проводится фото и кино сьёмка.

 

Соломо́н Миха́йлович Михо́элс — актёр и режиссёр, театральный педагог, общественный деятель. Родился 16 марта 1890 года в Даугавпилсе (тогда Динабург) на улице Постолая 4 (теперь улица Михоэлса). В 9 лет написал свою первую пьесу.

В своей жизни Соломо́н Михо́элс поставил 14 спектаклей, сыграл более 30 ролей. Одна из вершин его творчества роль короля Лира в одноименной трагедии Шекспира.

Жизнь С. Михоэлса трагически оборвалась 13 января 1948 года.

 

Дополнительная информация:

Вита Вилевко

Управление культуры Даугавпилсской городской думы

т.: 20613226

э – майл: vita.vilevko@daugavpils.lv

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 