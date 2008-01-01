Звездные гости
10 марта
День архивов
Именины:
Лаймрота, Лилиана, Силвия / Антон, Евгений, Тарас, Федор
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Сегодняшний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным. Но прежде чем начинать ныть или, того хуже, громогласно жаловаться на злую судьбу, подумайте, не лучше ли сидеть спокойно, чем бегать как ошпаренному от одной неприятности к другой.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 10 марта 2020 | 17:16
В конце недели в Латвии ожидается буря
В четверг вечером и в ночь на пятницу на территории Латвии возможна буря, свидетельствуют новые синоптические прогнозы.
Сильный ветер ожидается на побережье в Курземе, где его порывы могут достигать 25-30 метров в секунду, а на остальной части страны – до 25 метров в секунду.
При этом в удаленных от моря краях ветер сильнее 20 метров в секунду нередко несет за собой разрушения – ломает деревья, из-за чего следует считаться с возможностью обрыва линий электропередач. Нынешние прогнозы свидетельствуют, что сильнее всего от непогоды могут пострадать Земгале и Латгалия.
В Латвийском центре среды, геологии и метеорологии порталу LM.lv пояснили, что прогнозы еще могут измениться, но пока ожидается, что вечером в четверг и в ночь на пятницу сила ветра в окрестностях Лиепаи достигнет 27-28 метров в секунду, а в Латгалии – до 25 метров в секунду.
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