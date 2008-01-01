В конце недели в Латвии ожидается буря

Новости Латвия | 10 марта 2020 | 17:16

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В четверг вечером и в ночь на пятницу на территории Латвии возможна буря, свидетельствуют новые синоптические прогнозы.

Сильный ветер ожидается на побережье в Курземе, где его порывы могут достигать 25-30 метров в секунду, а на остальной части страны – до 25 метров в секунду.

При этом в удаленных от моря краях ветер сильнее 20 метров в секунду нередко несет за собой разрушения – ломает деревья, из-за чего следует считаться с возможностью обрыва линий электропередач. Нынешние прогнозы свидетельствуют, что сильнее всего от непогоды могут пострадать Земгале и Латгалия.

В Латвийском центре среды, геологии и метеорологии порталу LM.lv пояснили, что прогнозы еще могут измениться, но пока ожидается, что вечером в четверг и в ночь на пятницу сила ветра в окрестностях Лиепаи достигнет 27-28 метров в секунду, а в Латгалии – до 25 метров в секунду.

LSM