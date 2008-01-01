Звездные гости

В Даугавпилс с "Ревизором" едет Национальный купаловкий театр Беларуси!

В конце 2019 года достигнуто соглашение о сотрудничестве между Даугавпилсск ...

10 марта

День архивов

Именины:
Лаймрота, Лилиана, Силвия / Антон, Евгений, Тарас, Федор

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать - мало того, что вас будет ждать жестокое разочарование, вы еще и время потеряете.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
8 .. 10 C
Вечер
5 .. 7 C
Ветер
4 .. 6 м/с
среда
Ночь
3 .. 5 C
Утро
3 .. 5 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

В Даугавпилсе вводятся средства профилактики коронавируса

В связи с распространением коронавируса в понедельник, 2 марта, в Даугавпилсской думе была созвана р ...

2. Среда, 4 марта: в Латвии дождливо

3. Даугавпилсская художница открыла выставку — для себя и для народа

4. Во второй половине недели будет меньше осадков

5. Большинство опрошенных против расширения полигона под Даугавпилсом

6. В Даугаве выловили контейнер для контрабанды

7. Ушли в мир иной...

8. Конкурс: рисуем сказки янтарной страны!

9. Вторник, 3 марта: дождливо, но выше нуля

10. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Происшествия | 10 марта 2020 | 17:13

Латвийских пограничников пытались подкупить — за 10 евро

Пресс-фото

В приграничной полосе на дороге Браслав-Даугавпилс сотрудники Государственной погранохраны в понедельник 9 марта задержали гражданина Белоруссии, попытавшегося дать взятку пограничникам – в 10 евро.

Сотрудники погранохраны Силенского отдела заметили на обочине трассы Браслав-Даугавпилс грузовой автомобиль, припаркованный для длительной стоянки на левой стороне дороге, что является нарушением правил дорожного движения.

Чтобы избежать административной ответственности, гражданин Белоруссии попытался дать взятку пограничникам – 10 евро.

За парковку на левой стороне дороги, когда это не разрешено, водителю назначен административный штраф в 30 евро. Кроме того, против него начат уголовный процесс за попытку дачи взятки должностному лицу.

Обвиняемый заключил сделку с прокуратурой Даугавпилса о признании вины и выплаты штрафа в размере 10 минимальных зарплат – 4300 евро.

LSM

Добавить комментарий

 