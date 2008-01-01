Латвийских пограничников пытались подкупить — за 10 евро

Новости Происшествия | 10 марта 2020 | 17:13

Пресс-фото Пресс-фото

В приграничной полосе на дороге Браслав-Даугавпилс сотрудники Государственной погранохраны в понедельник 9 марта задержали гражданина Белоруссии, попытавшегося дать взятку пограничникам – в 10 евро.

Сотрудники погранохраны Силенского отдела заметили на обочине трассы Браслав-Даугавпилс грузовой автомобиль, припаркованный для длительной стоянки на левой стороне дороге, что является нарушением правил дорожного движения.

Чтобы избежать административной ответственности, гражданин Белоруссии попытался дать взятку пограничникам – 10 евро.

За парковку на левой стороне дороги, когда это не разрешено, водителю назначен административный штраф в 30 евро. Кроме того, против него начат уголовный процесс за попытку дачи взятки должностному лицу.

Обвиняемый заключил сделку с прокуратурой Даугавпилса о признании вины и выплаты штрафа в размере 10 минимальных зарплат – 4300 евро.

LSM