Звездные гости
10 марта
День архивов
Именины:
Лаймрота, Лилиана, Силвия / Антон, Евгений, Тарас, Федор
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Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать - мало того, что вас будет ждать жестокое разочарование, вы еще и время потеряете.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 10 марта 2020 | 17:13
Латвийских пограничников пытались подкупить — за 10 евро
В приграничной полосе на дороге Браслав-Даугавпилс сотрудники Государственной погранохраны в понедельник 9 марта задержали гражданина Белоруссии, попытавшегося дать взятку пограничникам – в 10 евро.
Сотрудники погранохраны Силенского отдела заметили на обочине трассы Браслав-Даугавпилс грузовой автомобиль, припаркованный для длительной стоянки на левой стороне дороге, что является нарушением правил дорожного движения.
Чтобы избежать административной ответственности, гражданин Белоруссии попытался дать взятку пограничникам – 10 евро.
За парковку на левой стороне дороги, когда это не разрешено, водителю назначен административный штраф в 30 евро. Кроме того, против него начат уголовный процесс за попытку дачи взятки должностному лицу.
Обвиняемый заключил сделку с прокуратурой Даугавпилса о признании вины и выплаты штрафа в размере 10 минимальных зарплат – 4300 евро.
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