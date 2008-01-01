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Новости Культура | 9 марта 2020 | 22:13

«Динабург-1812» прирастет рок-фестивалем

Пресс-фото

В Даугавпилсской крепости 17 и 18 июля пройдет VI Международный фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Динабург-1812». В этом году он впервые будет дополнен небольшим рок-фестивалем, узнал Rus.Lsm.lv в муниципальном Агентстве информации и развития туризма.

Основной «сюжет» фестиваля остается неизменным в течение всех лет — воссоздание обороны Динабургской крепости, когда «храбрый гарнизон» (так назвал воинов генерал Барклай-де-Толли) в июле 1812 года многократно отражал атаки французских войск и отступил лишь после получения соответствующего приказа. В реконструкции боя примут участие клубы из Латвии, Литвы, Польши, Белоруссии и других стран. Также в программе фестиваля — парад клубов, бал в стиле ампир, на который приедет ансамбль старинного танца из Франции, аттракционы для детей и другие развлечения. Будут работать ярмарки антиквариата, ремесленных изделий и продукции домашних хозяйств, уличные кафе.

Новинка этого сезона — рок-фестиваль. Запланированы два вечерних концерта 17 и 18 июля.

«В Даугавпилсе давно не проводились рок-фестивали, и мы решили попробовать. Концерты пройдут в Крепости, сцену установят во дворе Арт-центра имени Марка Ротко. Мы планируем пригласить восемь групп на два вечера. Всех назвать пока не могу, но точно будут латвийская команда Linga и AC/DC tribute.lt из Литвы (одна из кавер-групп легендарных австралийцев AC/DC; слушала литовскую группу в 2012 году в Зарасае, было очень круто — Л. В.). Выступят и наши ребята — Varang Nord. Впервые на территории Крепости будет разбит палаточный городок для участников фестиваля и туристов. Все фестивальные мероприятия — бесплатные», — рассказал Rus.Lsm.lv заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Янис Дукшинский.

LSM

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