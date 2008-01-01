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Новости Латвия | 9 марта 2020 | 22:08

В конце недели похолодает и ожидается снег

F64

В ближайшие дни в Латвии станет прохладнее и дождливее, а на выходных температура воздуха упадет, и во многих местах выпадет снег.

После солнечного понедельника погода ухудшится — во вторник во многих местах будет облачно, возможен дождь. Однако ветер останется слабым. В среду и четверг порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду в большинстве районов и 20-25 метров в секунду на побережье в Курземе.

Вплоть до четверга температура воздуха ночью будет +1.. +6 градусов, а днем — +4.. +9 градусов.

В пятницу ветер будет северо-западным и принесет нам холодный воздух. На выходных вместо дождя придет мокрый снег. Температура воздуха упадет до нескольких градусов ниже нуля в большинстве районов, но днем столбик термометра все равно поднимется выше нуля.

LSM

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