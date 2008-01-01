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8 марта
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Сегодня обычно свойственная вам застенчивость будет забыта. Вы удивитесь, насколько легко вам будет заговорить с незнакомцем как со старым другом. Возможно, вы приобретете новых друзей.
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Новости Латвия | 8 марта 2020 | 15:18
Весенняя погода, возможно, установится в Латвии в конце марта
В ближайшие десять дней погодные условия в Латвии по-прежнему будут предопределять циклоны, а затем — примерно с 20 марта — придет сильный антициклон, и установится характерная для весны сухая и солнечная погода, а ночи станут холоднее, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
На новой неделе в Северной Европе усилятся циклоны, и в Латвии ожидается характерная для последних месяцев влажная и ветреная погода. 11-13 марта скорость западного, юго-западного ветра превысит 20 метров в секунду, сообщает агентство LETA.
Временами пройдут дожди, температура воздуха останется прежней, а начиная с конца недели возможны похолодание и снег.
В середине месяца в самые холодные ночи температура может опуститься до -5...-10 градусов, а в самые солнечные дни будет выше +10.
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