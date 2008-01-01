Из Latgales Laiks уволились сразу пять журналистов

Новости Общество | 6 марта 2020 | 20:25

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Сразу пятеро сотрудников газеты Latgales Laiks — единственного даугавпилсского издания на латышском — написали заявления об уходе. По их словам, их не устраивало отношение руководства к сотрудникам и созданию материалов, а также финансовая ситуация. Член правления газеты же обещает, что издание продолжит выходить, сообщает Latvijas Radio.

Latgales Laiks выходит с 1992 года. Она на латышском и русском пишет о событиях в Даугавпилсе и других краях Латгалии. Три четверти газеты принадлежит частным собственникам, 25% — городской думе.

Ранее в газете уже были разногласия. Несколько месяцев назад ушла редактор, теперь — еще пять сотрудников.

«Ситуация такова, что все создатели контента, то есть журналисты, с 5 марта ушли», — подтвердила решение сотрудников журналистка Диния Емельянова, в последние три месяца работавшая и.о. редактора.

Она указала, что в начале недели эти сотрудники пришли к руководству, желая обсудить конкретные вещи, которые их не устраивали, однако дискуссии не получилось. «Уже годами Latgales Laiks получает финансирование в рамках различных проектов. Цель этих фондов — информирование людей о конкретных темах, создание качественных журналистских материалов. Мы понимаем, что деньги предназначены тем, кто создает контент. Но, к сожалению, мы, пятеро создателей контента, это финансирование, например, как прибавку к зарплате не получали. Не хватает отношения к сотрудникам, а также понимания, что такое журналистика. С нашей точки зрения, мы одна из редких в регионе газет, у которой 70-80% оригинальных материалов, но сейчас это может быть под угрозой», — пояснила Емельянова.

Ивета Валпетере, член правления Latgales Laiks, указывает, что газете трудно выполнить требования журналистов: «Я им объясняла, я с ними говорила. Мы не можем платить деньги, которые они требуют».

Она не отрицает, что у Latgales Laiks уже не первый год финансовые проблемы. Приходится экономить, чтобы газета жила.

«Если бы не было 10 проектов, которые реализовали за 4 года, с тех пор, как я работаю, газету вывести не удалось бы. За четыре года написано 43 проекта, 10 поддержали и реализовали», — пояснила Валпетере.

Она подчеркнула, что выходу следующего номера ничто не угрожает.

«Переводчики, корректоры, несколько внештатных работников остались. Мы создаем новый коллектив. Сегодня три новых человека пришли работать. Газета продолжает свою работу. Других вариантов нет».

У Latgales Laiks стабильное число подписчиков: более 2 тыс у латышской версии, тысяча у русской.

LSM