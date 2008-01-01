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6 марта
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Сегодня у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать, вы вряд ли сумеете ухватиться за все возможности сразу.
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Новости Латвия | 6 марта 2020 | 20:19
Выходные будут влажными
В конце недели в Латвию придет циклон, который принесет тучи и осадки, свидетельствуют прогнозы.
Уже в ночь на субботу небо постепенно затянет тучами, в выходные солнце будет выглядывать редко, временами возможны осадки. Местами, в основном в Видземе, также может пройти мокрый снег, но снежного покрова не образуется. Ветер будет слабым. Температура ночью составит +1... +5 градусов, днем — +3... +8 градусов.
Схожая погода сохранится еще в понедельник и во вторник, но в середине следующей недели в страну придет сильный циклон с Атлантического океана, поэтому осадков будет больше, ветер усилится и на побережье порывами он будет достигать 20 м/с.
Во многих регионах, особенно в Курземе и Видземе, а также на севере Латгалии в первые дни марта уже выпала половина — а кое-где и больше — месячной нормы осадков, поля очень влажные, на них скапливается вода, по грунтовкам сложно проехать. Ситуация не улучшится и на следующей неделе.
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