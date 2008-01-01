Выходные будут влажными

Новости Латвия | 6 марта 2020 | 20:19

bbg.lv bbg.lv

В конце недели в Латвию придет циклон, который принесет тучи и осадки, свидетельствуют прогнозы.

Уже в ночь на субботу небо постепенно затянет тучами, в выходные солнце будет выглядывать редко, временами возможны осадки. Местами, в основном в Видземе, также может пройти мокрый снег, но снежного покрова не образуется. Ветер будет слабым. Температура ночью составит +1... +5 градусов, днем — +3... +8 градусов.

Схожая погода сохранится еще в понедельник и во вторник, но в середине следующей недели в страну придет сильный циклон с Атлантического океана, поэтому осадков будет больше, ветер усилится и на побережье порывами он будет достигать 20 м/с.

Во многих регионах, особенно в Курземе и Видземе, а также на севере Латгалии в первые дни марта уже выпала половина — а кое-где и больше — месячной нормы осадков, поля очень влажные, на них скапливается вода, по грунтовкам сложно проехать. Ситуация не улучшится и на следующей неделе.

LSM