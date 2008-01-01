Звездные гости
6 марта
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Было бы желание, а уж возможность и силы у вас найдутся. Придется срочно чего-нибудь возжелать - не пропадать же даром такому дню, когда вы практически всемогущи.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 6 марта 2020 | 20:00
Полиция задержала вооруженных грабителей
19 февраля в Лудзе вооруженный грабитель ворвался в частный дом, из которого украл сейф с драгоценностями, деньгами и пистолетом. 4 марта сотрудники Госполиции провели задержание.
19 февраля около 18:00 вооруженный мужчина ворвался в частный дом в Лудзе, где в тот момент находилась женщина 2000 года рождения с малолетним ребенком. Грабитель пригрозил огнестрельным оружием и вынес из дома сейф, где лежали драгоценности, деньги, пистолет и разрешение на хранение и ношение оружия. К счастью, обошлось без насилия по отношению к молодой женщине и ребенку.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления Госполиции Латгальского региона в сотрудничестве с рижскими коллегами 4 марта задержали двух подозреваемых - ранее судимых мужчин 1986 и 1988 года рождения.
Во время обыска полицейские изъяли вещественные доказательства - двухствольную винтовку (обрез), украденное оружие, нелегальный пистолет с глушителем и патроны.
Заведено уголовное дело по факту ограбления в большом объеме, совершенного в группе лиц, а также за кражу огнестрельного оружия. Преступники могут получить от трех до 12 лет тюремного заключения.
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