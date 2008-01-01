В приграничном лесу обнаружены схроны с контрабандой

Новости Происшествия | 5 марта 2020 | 19:01

Погранохрана ЛР Погранохрана ЛР

В минувший вторник, в Даугавпилсском крае (волость Науенас) сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) обнаружили более 64 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками, а также 13 канистр дизельного топлива.

Как отмечают в ГПС, схроны в лесном массиве нашел в свое свободное время пограничник Даугавпилского управления. Три сумки с сигаретами были спрятаны примерно в 500 метрах от железнодорожной ветки Индра — Даугавпилс.

Сразу же после того, как сотрудник ГПС обнаружил сумки, он вызвал на место происшествия своих коллег. Во время процессуальных действий в лесу нашли двух мужчин, которые перевозили 13 канистр с дизельным топливом. Задержанных вместе со всем найденным добром передали Госполиции. По делу начат уголовный процесс.

Delfi