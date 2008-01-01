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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 5 марта 2020 | 19:01
В приграничном лесу обнаружены схроны с контрабандой
В минувший вторник, в Даугавпилсском крае (волость Науенас) сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) обнаружили более 64 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками, а также 13 канистр дизельного топлива.
Как отмечают в ГПС, схроны в лесном массиве нашел в свое свободное время пограничник Даугавпилского управления. Три сумки с сигаретами были спрятаны примерно в 500 метрах от железнодорожной ветки Индра — Даугавпилс.
Сразу же после того, как сотрудник ГПС обнаружил сумки, он вызвал на место происшествия своих коллег. Во время процессуальных действий в лесу нашли двух мужчин, которые перевозили 13 канистр с дизельным топливом. Задержанных вместе со всем найденным добром передали Госполиции. По делу начат уголовный процесс.
Delfi
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