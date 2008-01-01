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Новости Культура | 5 марта 2020 | 17:26
Открытие выставки Международного Латгальского симпозиума графики
В пятницу 13 марта в 16.00 в Даугавпилсском Арт-центре имени Марка Ротко после двухнедельной интенсивной работы в студиях откроется выставка работ 9 Международного Латгальского симпозиума графики.
Международный Латгальский симпозиум графики в Даугавпилсе являет собой хорошую традицию художников, работающих в этой сфере, – как встреча, дискуссия и творческая рабочая среда в культурном пространстве Латгалии, которая объединяет латвийских и иностранных графиков, подобно и различно мыслящих и работающих, создавая единый рассказ о происходящем, актуализируя важное сегодня, возможно, само собой разумеющееся в повседневной работе, возможно, не замеченное или не подчёркнутое.
Симпозиум проводился на определенные темы, при уделении особого внимания Даугавпилсу и Латгальскому региону, и подчеркивая своеобразность Даугавпилсской крепости. На симпозиум 2020 года собрались 10 представителей графического искусства из 9 стран мира: Виктор Мануэль Эрнандес Кастильо (Мексика), Ирена Лаврушко (Украина), Пётр Сковрон (Польша), Имантс Ханецкис (Латвия), Элиса Пеллицари (Италия), Евгения Джонс (Литва), Лоренцо Давитти (Италия), Калли Калде (Эстония), Иоаннис Анастасиоу (Греция), Элизабет Роуз(США).
Наблюдая и понимая Даугавпилс, встречаясь с художниками региона на презентациях и в мастерских, демонстрируя своё мастерство на выставке, где представлены работы в техниках высокой, глубокой и плоской печати, художники фиксируют сегодняшний день для истории будущего.
Выставка в Центре Ротко открыта до 12 апреля текущего года.
На открытие выставки вход бесплатный.
Поддержка мероприятий: Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд культурного капитала, Caparol.
Фото для публикации:
- Рабочий процесс Симпозиума графики.
Контактная информация:
Марис Чачка
maris.cacka@daugavpils.lv
+371 29114596
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