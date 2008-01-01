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Новости Культура | 5 марта 2020 | 17:21
Билеты на шоу «Музыкальный банк-2020» поступят в продажу 6 марта
5 марта руководство Даугавпилской городской думы и «Латвийского Радио» подписало договор о проведении шоу «Музыкальный банк 2020» в январе следующего года в Даугавпилсском Олимпийском центре. Уже в третий раз самые популярные музыканты Латвии соберутся в нашем городе, чтобы побороться за звание исполнителя самой ценной песни года. Приобрести билеты можно будет начиная с 6 марта.
Председатель Думы Андрей Элксниньш поблагодарил команду «Латвийского радио», музыкантов и зрителей за успешное сотрудничество, благодаря которому финальное шоу «Музыкального банка» уже стало неотъемлемой и очень яркой частью культурной жизни Даугавпилса.
Член правления «Латвийского Радио» Марите Тукиша, в свою очередь, отметила, что уже на протяжении двух лет Даугавпилс является очень отзывчивым и надежным партнером, и это позволило очень заблаговременно начать подготовку к проведению следующего шоу, которое наверняка принесет зрителям и слушателям много приятных сюрпризов.
Как и в прошлые годы, ценители латвийской музыки смогут приобрести билеты как на концерт финального шоу, так и на его генеральную репетицию. Мероприятие состоится 30 января 2021 года в Даугавпилсском Олимпийском центре. Билеты поступят в продажу 6 марта в 9.00. Приобрести их можно будет в кассах «Biļešu paradīze»
Организаторы концерта убедительно призывают приобретать билеты своевременно, так как их раскупают очень быстро, и в последний момент перед концертом сделать это, как правило, уже не удастся.
Самые ценные латвийские песни вот уже 20 лет определяются в опросе, который проводит «Латвийское Радио 2». Завершается этот опрос масштабной церемонией награждения, в которой принимают участие самые популярные группы и исполнители страны: «Prāta vētra», Интарс Бусулис, Айя Андреева, Дон и многие другие. Лучшей песней прошлого года была признана композиция «Es nāktu mājās» в исполнении Дона. Имя победителя было названо на торжественной церемонии, которая состоялась 1 февраля в Даугавпилсском Олимпийском центре.
Голосование за самую ценную песню этого года на домашней странице «Латвийского Радио 2» уже началось.
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