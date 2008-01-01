Библиотека приглашает на музыкальный вечер барда Валерия Ермаченко

Новости Культура | 5 марта 2020 | 14:22

Пресс-фото Пресс-фото

6 марта в 17:00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 3-й этаж) пройдет музыкальный вечер с участием исполнителя авторской песни Валерия Ермаченко, посвященный Международному женскому дню.

Интерес к музыке у Валерия Ермаченко появился еще в детстве, когда он посещал музыкальные кружки и учился игре на фортепиано и гитаре. В старших классах и в институтские годы стал исполнять авторские песни в кругу друзей и знакомых. Выступал на различных студенческих слетах и фестивалях. Пятнадцать лет назад вместе с Еленой Виткевич подготовили музыкальную программу на стихи и песни иеромонаха Романа. С того времени их совместный репертуар пополнился песнями духовного содержания, романсами и авторской песней известных бардов, таких как О. Митяев, А. Дольский, Е. Фролова. Валерий Ермаченко и Елена Виткевич принимали участие в международных фестивалях авторской песни как в Латвии, так и за ее пределами, где занимали призовые места, становились лауреатами и дипломантами различных конкурсов.

В последние годы Валерий Ермаченко выступал во многих городах Латвии, а также в Литве и России. В Даугавпилсе музыкальные мероприятия с участием исполнителя авторской песни проводились в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко и в разных центрах культуры.

6 марта в 17:00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 3-й этаж) пройдет музыкальный вечер с Валерием Ермаченко, приуроченный к Международному женскому дню. На вечере прозвучат песни о любви, о женщине, о матери и подарят слушателям заряд положительных эмоций и частичку души исполнителя.

Вход на мероприятие – свободный. В целях информирования общественности на мероприятии может проводиться фото- и видеосъемка.

LCB