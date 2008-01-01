Новости Латвия | 4 марта 2020 | 21:14

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Во второй половине недели будет меньше осадков по сравнению с обильными ливнями, который пройдут в среду, показывают прогнозы.

Хотя в некоторых частях Латвии каждый день возможен небольшой дождь, осадков будет намного меньше — временами небо будет проясняться и будет появляться солнце.

В основном будет умеренный южный, юго-восточный ветер. В воскресенье он будет юго-западным и чуть посильнее, но порывы не будут превышать 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха днем не сильно изменится и останется на уровне +4.. +10 градусов, а ночью — +1.. +6 градусов.

В начале новой недели также не будет серьезных изменений погоды.

LSM