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Новости Культура | 4 марта 2020 | 21:12
Даугавпилсская художница открыла выставку — для себя и для народа
В Латгальской центральной библиотеке впервые выставлены работы самодеятельной художницы Велты Лоце. «Впервые» тут относится к выставке именно в библиотеке, потому что за плечами Велты, взявшей в руки кисть в 2010 году, уже три десятка «персоналок» в Латвии и за ее пределами.
Нынешний год для художницы — дважды юбилейный: личная полукруглая дата (не будем называть цифры) и десятилетие выставочной деятельности. В 2010-м в Центре белорусской культуры открылась первая экспозиция Велты, и она называет Белорусский дом инкубатором художников, активно участвует в его работе, в том числе руководит художественной студией «Колоритный мир». Вообще активность и жизнелюбие, умение превращать будни в праздники, задор и многогранность — вот важные характеристики Велты Лоце. Остальное — в фрагменте ее эмоционального монолога, прозвучавшего на открытии выставки в библиотеке:
— Обычно я много картин сразу выставляю. Однажды 120 выставила. Тут выставка небольшая, места мало, я предлагала книги из библиотеки убрать (смеется). С возрастом я обрела то, что мне было послано свыше: после 50 лет начала рисовать, петь, танцевать, спектакли ставить. Я выросла в деревне и очень люблю природу, люблю сад и цветы. Еще люблю яркие краски и контрасты, люблю быть впереди, а другие путь подтягиваются. Делаю всё для себя и для народа. В 90-е годы я даже в самоуправление баллотировалась, мэром хотела стать. Потом поняла: если я даже вдруг и стану, то всех там замучаю…
Оставила эти мысли навсегда. Я построила дом, вырастила детей и сад с прекрасными цветами. Кур стала недавно разводить, и петух у меня — артист, в спектакле участвовал, три раза на сцену выходил. И у меня есть мечта — написать книгу, показать в ней все изгибы истории с точки зрения простого человека моего поколения. Обязательно напишу, когда перестану рисовать, петь и танцевать. Ждите!
Выставка открыта до 30 марта.
ЦБК
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