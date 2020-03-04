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4 марта 2020 | 17:38

В Даугавпилсе вводятся средства профилактики коронавируса

В связи с распространением коронавируса в понедельник, 2 марта, в Даугавпилсской думе была созвана расширенная Комиссия по гражданской обороне, на которой присутствовали представители самых разных ведомств, в том числе государственных и военных структур. В результате этого заседания были согласованы шаги по профилактике заболевания и предотвращению дезинформации в масс-медиа. Средства для дезинфекции уже установлены в школах и детских садах, ведутся разъяснительные занятия.

В настоящий в Латвии констатирован лишь один случай заболевания коронавирусом в легкой форме – женщина, которая вернулась из Италии, была обследована и отправлена на домашний карантин.

Экспресс-тесты на наличие вируса в Латвии сейчас можно сделать в Рижской Восточной клинической университетской больнице, где и осуществляется лечение, и в некоторых частных клиниках. Поэтому на любой подозрительный случай заболевания медики (семейный врач или работники Скорой неотложной помощи) будут реагировать соответствующим образом – взяв анализы и изолируя заболевшего, а при необходимости – транспортируя его в Ригу.

Согласно предписаниям Центра по профилактике и контролю за заболеваниями (SPKC), в общественных местах должна проходить регулярная влажная уборка со средствами дезинфекции. Это касается не только заведений и магазинов, но и общественных транспортных средств. Особое внимание стоит уделять тем людям, которые возвращаются из поездок в страны, затронутые коронавирусом. При подозрении на заболевание стоит изолировать себя от общения с другими людьми на 14 дней и вызывать врача на дом. Главным средством профилактики является мытье рук, использование влажных салфеток, проветривание помещений и соблюдение дистанции по отношению к людям с заболеваниями дыхательных путей.

Daugavpils
 

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