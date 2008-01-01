Большинство опрошенных против расширения полигона под Даугавпилсом

Новости Латвия | 4 марта 2020 | 21:17

Пресс-фото Пресс-фото

Более 12 тысяч человек участвовали в публичном обсуждении вопроса о расширении полигона Meža Mackeviči под Даугавпилсом, сообщает Latvijas Radio. Из них около 90% высказались против расширения полигона, заявил председатель Даугавпилсской краевой думы Арвид Куцинс.

Сейчас данные обрабатываются, и результаты сначала представят инициаторам идеи в Министерстве обороны.

При этом само ведомство после публичных слушаний не дает новых комментариев и ссылается на ранее высказанное обещание выслушать мнения людей и решить проблемы.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, депутаты Даугавпилсской краевой думы поддержали идею Министерства обороны о расширении территории полигона Meža Mackeviči в Вабольской волости. Первый шаг – это изменение локального плана, объясняет руководитель отдела планирования самоуправления Ольга Лукашевич.

По новому плану военные расширят территорию до 2000 гектаров, рассказывает председатель комитета по народному хозяйству Даугавпилсского края Виктор Каланс.

«Всего [площадь] будет до 2000 гектаров. Сначала у них было порядка 200 гектаров. Потом они попросили в аренду еще, и сейчас у них 1350 гектаров и планируют расширить до 2000 гектаров. Это территория под лесом. Думаю, что на деятельность народного хозяйства сильно не влияет. Это восточный рубеж, и самоуправление на это смотрит позитивно».

Начальник части поддержки полигона Meža Mackeviči капитан Айвар Дрингис рассказал, что в будущем на полигоне построят военную базу, но это вопрос будущего. Из ближайших планов – строительство моста со стороны Рижской объездной дороги.

«Мы думаем о строительстве моста. Арендовали землю со стороны объездной дороги А6. Мы хотим его построить и использовать, чтобы не нагружать волостные дороги движением транспорта» .

Полигон Meža Mackeviči - популярное у грибников место. Запрещать собирать грибы и ягоды в окрестностях после расширения не будут, но во время учений, как и раньше, возможны ограничения, пояснил Дрингис.

LSM