Среда, 4 марта: в Латвии дождливо

Новости Латвия | 4 марта 2020 | 08:58

Пресс-фото Пресс-фото

В Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В большинстве регионов возможен дождь.

Днем в центральных районах осадков будет меньше. Восточный, юго-восточный ветер постепенно сменит направление на юго-западное, в прибрежных районах порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха составит +4…+8 градусов.

В Риге облачно. Утром дождь, днем без существенных осадков. Восточный, юго-восточный ветер сменится южным — 3-8 м/с. Столбик термометра поднимется до +7...+8 градусов.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM