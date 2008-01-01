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4 марта
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 4 марта 2020 | 08:58
Среда, 4 марта: в Латвии дождливо
В Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В большинстве регионов возможен дождь.
Днем в центральных районах осадков будет меньше. Восточный, юго-восточный ветер постепенно сменит направление на юго-западное, в прибрежных районах порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха составит +4…+8 градусов.
В Риге облачно. Утром дождь, днем без существенных осадков. Восточный, юго-восточный ветер сменится южным — 3-8 м/с. Столбик термометра поднимется до +7...+8 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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