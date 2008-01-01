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Новости Происшествия | 3 марта 2020 | 23:39

В Даугаве выловили контейнер для контрабанды

Погранохрана ЛР

В минувший понедельник латвийские пограничники пресекли попытку перемещения в Латвию контрабандного товара: они выловили в Даугавпилсе пластмассовый контейнер с нелегальными сигаретами.

Как отмечает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), в минувший понедельник сотрудники Пиедруйской заставы (латвийско-белорусская граница) заметили в 10 метрах от берега подозрительный контейнер. При проверке внутри емкости нашли 37 600 сигарет "Премьер" с акцизными марками Республики Беларусь.

По делу начат уголовный процесс.

Делфи

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