Звездные гости
3 марта
Всемирный день писателя
Именины:
Мартс, Талавс, Талис / Василий, Виктор, Лев
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вам не стоит ничего менять в манере своего поведения. Малейшие перемены могут повлечь очень сильную и не совсем адекватную реакцию людей, которые будут ее наблюдать.
Источник: ignio.com
- День
- 6 .. 8 C
- Вечер
- 5 .. 7 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
- Ночь
- 5 .. 7 C
- Утро
- 4 .. 6 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1122 ()
|GBP
|0.8711 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|74.56 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
С каким настроением вы встречаете весну?
Популярные статьи
В Даугавпилсе появится музыкальный сквер
У депутатов Даугавпилсской городской думы появилась идея создать в городе Музыкальный сквер, посетит ...
2. Нынешний год может стать самым теплым в истории метеонаблюдений
3. Семейный центр цифровых технологий отмечает первую годовщину открытия
4. Спецназ полиции штурмом взял квартиру через окно: изъято оружие и контрабандный товар
5. Пособие от самоуправления по рождению ребенка увеличено до 500 евро, сениоров с юбилеями будут поздравлять чаще и более крупными суммами
6. В Даугавпилсе гостит посол Росийской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов
7. Даугавпилс и Беларусь укрепляют свои связи в бизнесе и культуре
8. Дом на Гайсмас, 7 планируют использовать для нужд самоуправления
9. В Латвию пытались ввезти почти 700 000 контрабандных сигарет
10. Результаты регистрации на программу трудоустройства для молодежи (15-19 лет)!
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 3 марта 2020 | 23:39
В Даугаве выловили контейнер для контрабанды
В минувший понедельник латвийские пограничники пресекли попытку перемещения в Латвию контрабандного товара: они выловили в Даугавпилсе пластмассовый контейнер с нелегальными сигаретами.
Как отмечает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), в минувший понедельник сотрудники Пиедруйской заставы (латвийско-белорусская граница) заметили в 10 метрах от берега подозрительный контейнер. При проверке внутри емкости нашли 37 600 сигарет "Премьер" с акцизными марками Республики Беларусь.
По делу начат уголовный процесс.
Добавить комментарий