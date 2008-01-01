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Новости Культура | 3 марта 2020 | 18:56
Конкурс: рисуем сказки янтарной страны!
Центр белорусской культуры Даугавпилсской городской думы приглашает школьников принять участие в конкурсе рисунков «Сказки янтарной страны», посвященного 90-летию со дня рождения писателя Владимира Короткевича. Итогом конкурса станет награждение победителей и выставка лучших работ, которые пройдут 26 ноября 2020 года. Мероприятия проводятся в рамках международной конференции «Белорусские чтения».
Положение о проведении конкурса рисунков “Сказки янтарной страны”,
посвященного 90-летию со дня рождения белорусского писателя Владимира Короткевича.
Цели:
1. Способствование расширению кругозора школьников и повышению их интереса к литературе и культуре Беларуси;
2. Раскрытие творческого мышления и потенциала подрастающего поколения;
3. Подготовка иллюстративного материала для выставки рисунков.
Тема:
Иллюстрации по произведению В.Короткевича «Сказки янтарной страны».
Целевая аудитория:
Возрастные группы: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет.
Сроки:
1. Объявление конкурса рисунков “Янтарные сказки” – 21 февраля 2020 года;
2. Время подачи рисунков на конкурс – в Центр белорусской культуры (LV-5401, Даугавпилс, ул.Алеяс, 68-1А) – до 1 ноября 2020 года;
3. Открытие выставки рисунков, награждение участников конкурса – 26 ноября 2020 года.
Требования к конкурсным работам:
Принимаются оригиналы рисунков, соответствующие теме, выполненные на бумаге в любой графической технике. Формат работы - А3 или А4. На оборотной стороне рисунка необходимо указать разборчиво: имя, фамилию и возраст автора; имя, фамилию и контактный телефон педагога или родителя; название школы или организации.
Подведение итогов:
Решением жюри в каждой возрастной группе будут определены победители, которые получат дипломы и призы за I место, II место и III место. Все участники конкурса рисунков будут отмечены благодарственными письмами. Конкурсные рисунки будут представлены на выставке «Сказки янтарной страны». На ее открытии состоится подведение итогов конкурса рисунков и награждение его участников.
Особые условия:
Автор, подавая заявку на участие в конкурсе рисунков, соглашается на использование его работы в иллюстративных и выставочных целях, публикациях, масс-медиа и т.д.. Рисунки, присланные на конкурс, авторам не возвращаются. Соблюдение авторских прав гарантировано. Организаторы конкурса и члены жюри имеют право учреждать специальные призы для поощрения конкурсантов.
Организатор:
Центр белорусской культуры Даугавпилсской городской думы.
Контакты: Координатор проекта – Ирина Апейнане (тел. +371 27110857; + 371 654 24695; cbk@inbox.lv, irina.apeinane@inbox.lv )
BKC
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