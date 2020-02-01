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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 марта 2020 | 18:40
Ушли в мир иной...
С 26 февраля по 3 марта 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 23 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Anančenoka Olga (09.02.1926 - 27.02.2020)
Antonovs Aleksandrs (28.12.1948 - 26.02.2020)
Ceļe Jekaterīna (18.11.1933 - 29.02.2020)
Dzenuško Lidija (13.11.1950 - 02.03.2020)
Elksnītis Vitolds (12.07.1931 - 02.03.2020)
Filimonova Anfisa (01.05.1936 - 25.02.2020)
Hvesko Regīna (22.08.1931 - 28.02.2020)
Ivanovs Vasilijs (10.06.1941 - 27.02.2020)
Jankovskis Vitālijs (14.02.1962 - 29.02.2020)
Jazjonoks Vladimirs (03.06.1959 - 28.02.2020)
Kašpons Aļģimants (03.02.1933 - 02.03.2020)
Komenda Regīna (14.01.1956 - 25.02.2020)
Kožanova Marija (01.04.1944 - 02.03.2020)
Kravčuks Jevgeņijs (03.02.1952 - 02.03.2020)
Ļipatovs Romualds (24.05.1956 - 26.02.2020)
Pilāce Valija (23.09.1960 - 02.03.2020)
Saveļjeva Ņina (28.01.1938 - 02.03.2020)
Stankova Jeļena (06.10.1945 - 01.03.2020)
Šiļins Josifs (08.03.1935 - 27.02.2020)
Vandelis Valdis (10.08.1947 - 29.02.2020)
Vasiļjeva Nadežda (22.06.1946 - 25.02.2020)
Vavilovs Grigorijs (26.11.1955 - 01.03.2020)
Vilmanis Nikolajs (06.01.1967 - 01.03.2020).
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